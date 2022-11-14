Taksim patlaması sonrası sosyal medyada ne konuşuldu? Adba analiz sonuçları!
Adba Analytics'in sonuçlarına göre Taksim'de gerçekleşen patlama sonrası 13-14 Kasım tarihleri arasında sosyal medyada konuşulanların analizi.
13 - 14 Kasım tarihleri arasında 821 Bin kullanıcı tarafından 1.5 Milyon konuşma gerçekleşti.
1 10
Kullanıcıların %32’si Kadın, %68’i Erkek
kullanıcılardan oluşmaktadır.
2 10
Taksim’de gerçekleşen patlama ile ilgili
yapılan paylaşımların %91’i Twitter, %4’ü
Haber Siteleri, %2’si Facebook’tan
yapılmıştır.
Yapılan paylaşımların %65’i kullanıcıların
paylaşımlara yaptıkları RT’lerden, %21’i
direkt paylaşımlardan, %14’ü ise
kullanıcıların paylaşımlara yaptıkları
yorumlardan oluşmaktadır
3 10
Paylaşılan haberlerin içerikleri.
4 10