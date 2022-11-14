Taksim patlaması sonrası sosyal medyada ne konuşuldu? Adba analiz sonuçları!

Taksim’de gerçekleşen patlama ile ilgili

yapılan paylaşımların %91’i Twitter, %4’ü

Haber Siteleri, %2’si Facebook’tan

yapılmıştır.

Yapılan paylaşımların %65’i kullanıcıların

paylaşımlara yaptıkları RT’lerden, %21’i

direkt paylaşımlardan, %14’ü ise

kullanıcıların paylaşımlara yaptıkları

yorumlardan oluşmaktadır