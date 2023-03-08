Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında Taksim Meydanı ve çevresindeki muhtelif alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 23.59'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlardan "Feminist Gece Yürüyüşü" adıyla bugün 19.30'da Taksim Meydanı ve çevresindeki muhtelif alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü ile açık alan etkinliklerinin yapılacağının anlaşıldığı kaydedildi.

İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alan ve güzergahların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" gereğince Valilik tarafından belirlendiği hatırlatılan açıklamada, sosyal medya üzerinden toplanma çağrılarının yapıldığı Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu'ndaki hiçbir meydan, cadde ve alanın toplantı ile gösteri yürüyüşü olarak belirlenmediği vurgulandı.

Açıklamada, yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği belirtilerek, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar, kişiler ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provokatif amaçlı saldırıların olabileceği, toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği kaydedildi.

Gösterilere terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği, bunu kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel ve benzeri iş yerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi, basın açıklaması ve benzeri eylem ve etkinliklerin Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlemesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatıldı

Öte yandan Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı çevresi ile bu alanlara çıkan sokaklar, güvenlik tedbirleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığı İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen vatandaşlar, açık bırakılan noktalardan içeri alındı.

Metro İstanbul ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerini işletmeye kapattı. Taksim Meydanı'ndaki kapatılan metro durağına inmek isteyen bazı vatandaşlar ve turistler metro girişinden geri döndü.