Taksiciyi öldüren caninin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Erge'yi katleden Delil Aysal savunmasında araç içi kamerasına yansıyan vahşet anlarını yalanladı.

Savcılık ifadesinde Aysal'ın şu bilgileri verdiği belirtildi:

"Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil.

Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk."

Aysal, kamera kayıtları net olmasına rağmen, tamamen farklı bir cinayet gerekçesi de oluşturmaya çalıştı. Zanlı Delil Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım.

Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim."