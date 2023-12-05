Taksici-Martı TAG kavgası yeni bir boyuta ulaştı!

İstanbul halkı ulaşım sorunları ile boğuşurken, Taksiciler Odası ile Martı TAG arasındaki çıkar savaşı giderek alevleniyor.

Taksiciler Odası, Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in babası Arif Serdar Öktem'e dava açtı. Martı TAG Yönetim Kurulu Üyesi olan Arif Serdar Öktem, bu davada 2 yılla yargılanacak.

Yaşananların ardından çektiği video ile Taksiciler odasına seslenen Oğuz Alper Öktem, tehditkar ifadeler kullandı. Öktem, "İstanbul'da taksi sorununun çözümü için gerekirse bedel de öderiz. Bizi yüz bin TAG sürücüsü, davullu zurnalı cezaevine uğurlar, çıkışta da 150.000 TAG sürücüsü davullu zurnalı bizi karşılar. Bu davayı açanlar bunu çok iyi bilsinler" diye konuştu.

Öktem'in ifadelerinin ardından gerilimin hukuksal zeminin dışına taşmasından ve Taksi-Uber gerilimine benzer bir sürecin başlamasından endişe ediliyor.