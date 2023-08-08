Taksici esnafı yüzde 75'lik zammı yetersiz buldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) son toplantısında toplu taşımaya yapılacak zam oranını görüştü.

Masaya yüzde 100 oranında zam önerisi ile oturan taksici esnafı, taksimetre ücretine yapılan yüzde 75'lik zam oranını beğenmedi ve masayı terk etti.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. Vatandaşımız 'çok ucuz fiyata çalışıyorsunuz' diyerek bize zam yapılmasını söylediği halde bizimle dalga geçiyorlar. Ayara gitmiyoruz. Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Aksu'nun açıklama yaptığı esnada bazı taksiciler 'kontak kapatacağız' diyerek kararı protesto ettileri.

İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?

Taksi indi bindi ücreti 75 TL, taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL oldu