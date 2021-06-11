Taksi ve dolmuş esnafına aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasına bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler."

DÜN DE YENİ MESLEK GRUPLARI AÇIKLANMIŞTI

Bakan Koca'nın dün yaptığı açıklamada, Kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile yaş sınırına bakılmaksızın tüm avukatların aşılanacağı duyurulmuştu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin."

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 test yapıldı, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 563 olurken, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı bin 9 olurken, 6 bin 895 kişi iyileşti ya da karantinadan çıktı.

Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapılan ülkede toplam can kaybı 48 bin 524’e, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 186 bin 728’e ulaştı.