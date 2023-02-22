Taklamakan çölünün tarihi

Çin’in kuzeybatısında yer alan ve ülkenin en büyük çölü olan Taklamakan Çölü’yle ilgili yapılan araştırmalar ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmalar, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Taklamakan Çölü’nün 300 bin yıl önce oluşmuş olabileceğini ortaya çıkardı.

Çin ulyusal radyosunda yer alan habere göre Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü Başkanı Zhang Yuanming, düzenlediği basın toplantısında, keşiflerin devam eden ve büyük başarılar sağlayan üçüncü bilimsel araştırma sırasında yapıldığını söyledi.

Bilim insanları ekibi, bölgedeki bir nehir havzasına özgü yeni bir gammaridea türü keşfine dayanarak, Tianshan Dağları ve çevresini dünyanın ilk soğuk su canlı organizmaları kaynağı olarak tanımladılar.

Zhang, bilimsel araştırmanın ayrıca ilk olarak Çin’de kaydedilen 39 asalak doğal düşman böceğin ve iki yeni yosun türünün keşfine tanık olduğunu söyledi. Zhang, araştırmalar sırasında dronelar, uydular ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin kullanıldığını belirterek Xinjiang’daki ekosistemler için toplam 26 yeni otomatik izleme sahası inşa ettiklerini söyledi. Bölgedeki üçüncü faz araştırmalar, Aralık 2021’de başlatılmıştı.