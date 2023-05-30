Takım arkadaşına ırkçılık yapıldı, taraftarı yumrukladı!

Hollanda Ligi'nde deplasmanda Twente'ye 3-1 mağlup olan Ajax'ta Steven Berghuis, maç çıkışı takım arkadaşına ırkçı hakarette bulunan bir taraftarı yumrukladı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, bir taraftarın, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı hakarette bulunması nedeniyle çılgına dönen ve sinirlerine hakim olamayan Berghuis, öfkesine yenik düşerek taraftara yumruk attı.

"Özür dilerim"

Hollandalı yıldızın bir taraftara yumruk attığı video, ülke kamuoyunda gündeme oturdu. Konu hakkında yazılı açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.