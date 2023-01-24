Takdir, teşekkür alanlar dikkat: Devletten 5.104 TL'ye kadar karne ödülü!
Öğrencilerin beklediği ara tatil başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere teşvik kapsamında karne hediyesi niteliğinde nakit ödemesi yapacaklarını belirtmişti. Peki, kim ne kadar alacak? Nasıl başvurulacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarı Teşvik Programının hayata geçtiğini açıklayarak, karnesini gösteren öğrencilere teşvik verileceğini duyurdu.
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20 milyona yakın öğrenci karnelerini aldı.
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Düzenlemeye göre sosyal yardıma ihtiyacı olup, devlet okullarında eğitim gören ve derece yapan öğrencilere 5.104 TL ödeme yapılacak.
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Verilecek olan tutar ise asgari ücret üzerinden hesaplanırken yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilere ise aylık 100 TL destek yapılacağı bildirildi.
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