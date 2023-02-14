Tahliye olmuştu: Ünsal Ban yeniden tutuklandı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Ünsal Ban, önceki gün tahliye edilmişti.

AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi olan Ban'ın, dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı.



AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker ile beraber sanık olduğu dosyada dün tahliye edildikten sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.