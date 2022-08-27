Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022