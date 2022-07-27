Tahıl sevkiyatı üssü, İstanbul'da açıldı!

İstanbul'daki imzaların ardından, Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik en önemli adım atıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi göreve başladı.

Merkezi İstanbul'da, Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak olan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat gerçekleştirdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ukrayna limanlarında bekleyen 25 ton tahılın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılması için bir koridor oluşturuldu. Bu konuda bakanlar seviyesinde de birçok görüşme gerçekleştirildi.

Rusya, Ukrayna ve Türkiye tarafından birer general görevlendirilmiş ve yoğun temaslar yürütülmüştür. Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz itibariyle hazırlık çalışmalarına başladı. Bu merkezin görevi, tahılların Odessa limanından nakliyatını sağlamaktır. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır. Bu merkez ticari gemilerin takibi ve kaydını takip edecek. Taraflarca imzalanan belge 120 gün için geçerli olacak, itiraz olmadığı sürece yenilenerek devam edecektir.

Türkiye'nin sahip olduğu milli altyapı ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu merkez ile yapılacak çalışmaların, fiyatların aşağı çekilmesi yönünde katkı sağlayacaktır.

Bölgede görev alan personellerin sorumlulukları büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere mutabakata eksiksiz uyulması en büyük arzumuzdur. Biz her fırsatta barıştan, huzurdan ve diyalogdan yana olduğumuz ifade ettik. Diplomatik görüşmeler için çok çaba sarfettik. Bu konuda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve insanı yardımların iletilmesini arzuluyoruz. NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin önemi bu durumla birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak bu merkezdeki çalışmalar enerji krizlerine de katkı sağlamasını arzuluyoruz.

Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.