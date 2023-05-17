AjansHaber.com.tr Gündem Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı. 17 Mayıs 2023 17:03 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2023 17:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı. erdoğan tahıl koridoru Yorumlar Çok Okunan Haberler Türkiye genelinde açılan sandık oranı %98 oldu! Oy verirken hayatını kaybettiler! YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa! Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama Meclis çoğunluğunu kim elde etti?
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