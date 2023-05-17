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Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.

 

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