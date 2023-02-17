Taha Duymaz hayatını kaybetti

Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kaldı.

Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Duymaz'dan, sevenleri mutlu bir haber bekliyordu ancak olmadı.

Enkaz altından Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Taha Duymaz kimdir?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Duymaz, Youtube'da evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

Ünlü sosyal medya fenomeni yaptığı yemekleri komşularına ikram ediyor ve yardımsever kişiliği ile tanınıyordu.