Taha Akgül'den yardım çağrısı: "30-40 güreşçi enkaz altında kaldı."

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Birçok kişi enkaz altına kalırken Malatya Büyükşehir Belediyesporlu 6 voleybolcunun konakladıkları otelde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Taha Akgül: "Güreşçilerimizin konakladığuı bina da yıkılmıştır. Acil yardım bekliyoruz."

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımında bulundu.