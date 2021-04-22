Taha Akgül'den 8. Avrupa şampiyonluğu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

#SONDAKİKA

TAHA AKGÜL 8. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU! 🇹🇷💪🏼



🔹Milli sporcu Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Rus Sergei Kozyrev’u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

pic.twitter.com/lCxwkSqsvF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 21, 2021

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, 8.kez Avrupa Şampiyonu olan gururumuz milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti



🔹Erdoğan, Akgül'e aynı başarıyı Olimpiyatlarda da beklediğini söyledi

🔹Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatlarında 2. kez altın madalya almak olduğunu söyledi pic.twitter.com/4Sql2949K0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 21, 2021

Erdoğan, madalya töreninin ardından milli güreşçiyi arayarak kutladı, aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.