TAG Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.