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TAEK ve UBAE ihaleleri eski mevzuata göre tamamlanacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Görev ve yetkileri iki yıl önce Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) devredilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (UBAE) mevzuatına göre yapılan ihaleler, eski düzenlemelere göre tamamlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mart 2020'de kapatılarak görev ve yetkileri TENMAK'a devredilen TAEK ve UBAE tarafından ilgili Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin mevcut esaslar yürürlükten kaldırıldı.

Bu kapsamda, söz konusu kurumların yürüttüğü ve desteklediği AR-GE projeleri için gerekli mal ve hizmet alımlarıyla ilgili devam eden ihale süreçleri yürürlükten kaldırılan esaslara göre yürütülerek sonuçlandırılacak. Bundan sonra düzenlenecek ihaleler ise TENMAK mevzuatına göre gerçekleştirilecek.

 

 

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