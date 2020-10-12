Tacizci Kardinal George Pell, Papa ile buluştu

Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.

Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi.

Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.

2 ERKEK ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

13 AY TUTUKLU KALDI

Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.