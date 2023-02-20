Taciz girişimini savuşturdu! Tacizciyi döverek uzaklaştırdı!

Amerika'nın Florida eyaletinde genç kadının spor salonunda tacize uğradığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Nashali Alma, Florida'da spor salonunda 25 yaşındaki Xavier Thomas-Jones tarafından tacize uğradı.

Genç kadın kendisini taciz etmeye çalışan kişiye karşılık vermeye çalışırken yardım çağırmaya çalıştığı görüldü.

Hillsborough County Polis departmanından yapılan açıklamada 24 yaşındaki Nashali Alma, 22 Ocak'ta Tampa'daki Inwood Park Apartman Kompleksi'ndeki spor salonunda düzenli olarak egzersiz yaptığı sırada Xavier Thomas-Jones tarafından saldırıya uğradı.

Tacizcinin, olaydan sonra başka bir kadını da taciz etmeye çalışırken tutuklandığı bildirildi.

Olayın mağduru Nashali Alma, "Benim tavsiyem asla pes etmemek olacaktır, Ailem bana hayatta hiçbir şeyden asla vazgeçmememi söylerdi ve bu, onunla savaşırken hep aklımda tuttuğum bir şeydi," dedi