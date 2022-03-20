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Suzuki'den Hindistan'a 1,26 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı

Suzuki, elektrikli araç ve otomobil bataryaları için Hindistan'a 1,26 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı

Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacak. Japon üreticiden yapılan açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'nun Hindistan ziyaretinde imzalanan mutabakatla ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre Suzuki, elektrikli araçlar ile otomobil bataryalarına yönelik tesisler için Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

Projeye göre firmanın ülkedeki fabrikalarından birinde elektrikli araçların imalatı 2025'e dek başlayacak. Batarya üretimini hedefleyen yeni tesisin inşaatı ise bu sürede tamamlanacak.

Suzuki'nin, Hindistan'ın batısındaki Gujarat ve kuzeyindeki Haryana bölgelerinde fabrikaları bulunuyor.

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