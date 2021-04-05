Suzuki'de çip krizi üretimi durdurdu

Suzuki, Japonya'da bulunan üç fabrikasından ikisinde üretime geçici olarak ara veriyor. Dünyada etkili olan çip krizi nedeniyle üretimin askıya alındığı belirtilirken, ayrıca bazı parçaların tedariğinde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Suzuki'den önce de General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai ve Ford gibi otomotiv devleri üretimlerine ara vereceğini açıklamıştı.