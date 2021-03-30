Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi 'Süper Solucan Ay' kurtarmış

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve dünya deniz ticaretinde krize neden olan Ever Given adlı geminin kurtarılmasında, gece çıkan Ay'ın etkili olduğu öğrenildi.

Süveyş Kanalı'nda bir haftadır süren karaya oturan gemi krizi son buldu. Ever Given adlı 400 metrelik yük gemisi tamamen yüzdürülerek kurtarıldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, çalışmalar sonucu geminin başarılı bir şekilde ve tamamen yüzdürüldüğünü ifade etti.

SÜPER DOLUNAY ETKİSİ

Ever Given adlı geminin tamamen kurtarılmasıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti. Gece çıkan ve Türkiye'den de görülen süper dolunayın geminin kurtarılmasında etkili olduğu öğrenildi. "Süper Solucan" olarak da bilinen dev dolunayın etkisiyle suların yükseldiği ve bu durumun geminin kurtarılmasında etkili olduğu belirtildi.

SÜPER SOLUCAN AY NEDİR?

Süper Solucan Ay, ortalama bir dolunay görüntüsü ile karşılaştırıldığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15'e kadar daha parlak bir şekilde görülmesidir.

NASA yetkilileri, ayın Dünya'ya olan yakınlığı nedeniyle bazı tanımlara göre bir "süper ay" olarak kabul edilebileceğini belirtti.