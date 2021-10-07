Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın aldı

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alma hayali sonunda gerçek oldu. 1,5 yıllık sancılı süreç mutlu sonla tamamlandı. Anlaşma resmi olarak açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman 1,5 yıllık çetrefilli süreç sonucunda Newcastle United’ı satın aldı.

Prens Selman'ın başkanlık ettiği Suudi Arabistan Yatırım Fonu önderliğindeki bir konsorsiyum, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alma konusunda kulüp ve lig yönetimiyle anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Reuben ailesi ve Amanda Staveley'den oluşan konsorsiyum tarafından 350M €'ya satın alındığı resmen açıklandı.

352 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Yatırım Fonu, kulübün kontrolünü almak için Mike Ashley'e 352 milyon euro ödeyecek. Böylece Newcastle United'da 14 yıldır devam eden Mike Ashley dönemi sona erdi.

DAHA ÖNCE LİG YÖNETİMİ ENGEL OLMUŞTU

Prens Selman ve Suudi Arabistan Yatırım sonu, 2020'nin ilk aylarında Newcastle United'ı almak için Mike Ashley ile yine 300 milyon pound karşılığında anlaşma sağlamış ancak Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olması sebebiyle lig yönetimi satışa engel olmuştu.