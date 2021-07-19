Suudi Arabistan ile BAE veliaht prensleri, iş birliğinin geliştirilmesini ve bölgesel meseleleri görüştü

Suudi resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, bir günlük resmi ziyaret kapsamında Riyad'a gelen Al Nahyan'ı, Uluslararası Kral Halid Havalimanında Bin Selman karşıladı.

Karşılamanın ardından gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki sağlam ilişkiler, iş birliğinin boyutları ve bu iş birliğinin farklı alanlarda desteklenmesine ve geliştirilmesine ilişkin meseleler ele alındı.

Ayrıca son yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu yönde sarf edilen çabalara da değinildi.

Al Nahyan'ın bir günlük resmi ziyareti, son zamanlarda Abu Dabi ile Riyad arasında petrol üretimi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığına ilişkin basında yer alan haberlerle eş zamanlı gerçekleşti.