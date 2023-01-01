Süt tozu değil kahve beyazlatıcısı! Sağlığınızdan olmayın!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

ABD'de çekilen bir videoda, piyasada en çok tüketilen markalardan birine ait süt tozunun alev alev yanması hayrete düşürmüştü.

Peki her gün milyonlarca insanın kahvelerine karıştırdığı süt tozu nasıl oluyor da alev alev yanabiliyor?

Öncelikle bu markaya ait süt tozu aslında gerçek manada bir süt tozu değil. Ürün tüm dünyada süt tozu olarak değil "kahve beyazlatıcısı" olarak satılıyor. Yani bu ürünün içinde aslında süt tozu yok.

Ürünün içeriğinde; glikoz şurubu, tam hidrojenize palm yağı, Dipotasyum Fosfat, Triosdyum Sitrat, Pentosodyum Trifosfat, Sodyum Polifosfat ve Silikon Dioksit gibi kimyasal maddeler yer alıyor.

Ürünün ateşle buluştuğunda alev alev yanmasının temel nedenini de işte bu kimyasal maddeler oluşturuyor.

Kamuoyunda süt tozu zannedilen bu ürün dünyanın pek çok ülkesinde her gün milyonlarca paket satılıyor. Ürünün içerisinde yer alan kimyasal maddeler ise "üçü bir arada" olarak bilinen ve tek kullanımlık paketler içinde yer alan kahve markalarının ürünlerinde de kullanılıyor.

Kahve beyazlatıcısı ürünlerin içeriğinde yer alan etken kimyasal maddeler ise kansere davetiye çıkarıyor.