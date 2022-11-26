Süt siparişi götürdüğü evde silahla öldürüldü

Köpenez köyünde hayvancılık yapan Mehmet Akpınar (68), sipariş veren aynı köyden Halil A'nın (66) evine süt götürdü.

Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Halil A'nın, bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.