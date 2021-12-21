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Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü.

Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı.

Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ziya Bandırmalıoğlu, 90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski bir özel hareket polisi ve Susurluk davası hükümlüsüydü.

Ziya Bandırmalıoğlu kimdir?

Ziya Bandırmalıoğlu, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen bir eski Özel Harekat polisiydi.

 

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