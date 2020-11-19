Şuşa'da Türk bayrağının dalgalandığını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehrindeki Azerbaycan kontrol noktasında Azerbaycan bayrağının yanında asılı Türk bayrağını gören Rus gazeteci, paylaştığı videoda şaşkınlığını gizlemedi. Rus gazeteci, "Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

"ŞUŞA YAZILAN YERDE TÜRK BAYRAĞI VAR"

Rus gazeteci, "Arkamda Azerbaycan karakolunu ve bayrağını görüyorsunuz. Ama yukarıda Şuşa yazılan yerde Türk bayrağı var. Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin varlığını saklamıyorlar"⁣

⁣

🔹Şuşa'daki Azerbaycan kontrol noktasında Azerbaycan bayrağının yanında asılı Türk bayrağını gören Rus gazeteci, paylaştığı videoda şaşkınlığını gizlemedi. pic.twitter.com/VQxgjm8ShV — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 19, 2020

DAĞLIK KARABAĞ'IN "KALBİ" 8 KASIM'DA İŞGALDEN KURTARILDI

Şuşa şehri, 8 Kasım'da Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadelerini kullandı.