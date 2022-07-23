Survivor'ın yıldızı Ogeday Girişken'den Nisa Bölükbaşı'yla ilgili olay sözler: "Keşke böyle bir şeye girişmeseydik"
Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Ogeday Girişken katıldığı bir YouTube programında, özel hayatı hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran günü sona erdi.
Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.
Nisa'nın şampiyonluğu, tartışmalara neden oldu.
FAVORİLER FİNALİ GÖREMEDİ
Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu; Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Baki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu.
Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.