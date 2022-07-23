Survivor'ın yıldızı Ogeday Girişken'den Nisa Bölükbaşı'yla ilgili olay sözler: "Keşke böyle bir şeye girişmeseydik"

Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.