Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti: "Parayla işim yok!"
Survivor’da uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan ani ayrılma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Ailesini alıp Bodrum'a giden ve burada gözlerden uzak bir hayat süren Alp Kırşan açıklamalarıyla dikkat çekti.
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "Beyaz Gece", Yalıkavak'taki bir otelde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu yapan Alp Kırşan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
"İSTANBUL'DA YAŞASAYDIM KESİN TIMARHANELİK OLURDUM!"
Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir." açıklamasını yaparak, güldürdü.
"DOĞA İLE İÇ İÇE BÜYÜYORLAR"
Alp Kırşan, sözlerine, "Kampa gidiyoruz çocuklarla. Efe deniz yıldızı topluyor. Deniz kestanesini alıyorlar, 'Anne bunu aç, yumurtasını yiyeceğiz' diyorlar. Doğa ile iç içe büyüyorlar." şeklinde devam etti.
"PARADA GÖZÜM OLSA İSTANBUL'DA YAŞARDIM"
Yakın zamanda yeni bir projede yer alacağını ifade eden Kırşan, "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım." dedi.