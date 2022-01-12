Survivor'da şok ayrılık! Kadrodan çıkarıldı!
Survivor All Star için geri sayım sürerken, All Star kadrosunda yer alan bir isim rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022 kadrosunda geçtiğimiz yıllara damga vuran önemli isimler yer alıyor.
1 7
Survivor All Star 2022'de yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla yarışmacıların hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı.
2 7
Dominik'e giden yarışmacıların duygularını öğrenmek için canlı yayın açan Acun Ilıcalı yarışmacılarla bir süre sohbet etti.
3 7
Canlı yayında, daha önce Survivor All Star 2022 kadrosunda yarışması beklenen Nisa Bölükbaşı'nın yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.
4 7