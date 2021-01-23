Survivor'da sinirler fena geriliyor

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021, bu akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir veda ve bir kavganın yer aldığı 11. yeni bölüm fragmanındanefes kesen anlar yaşanıyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADADAN UĞURLANDI

Sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş'un raporuyla yarışmadan diskalifiye olan Cemal Hünal, ünlüler kampında takım arkadaşlarına son defa veda ederken, Öykü Çelik gözyaşlarını tutamıyor.

ÇAĞRI ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNÜYOR

Survivor'da takımlar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Ödül oyununda Dora ile Çağrı Atakan arasında başlayan gerilim, dokunulmazlık oyununda ise tavan yapacak. Öfkeden deliye dönen ünlülerden Çağrı, tartışmaya gönüllülerden Poyraz ve Baran'ın da dahil olmasıyla adeta sinir krizi geçiriyor. Yarışmacıların üzerine koşmaya çalışan Çağrı'yı takım arkadaşlarından Çağrı, İsmail ve Hayrettin durdurmaya çalışıyor.