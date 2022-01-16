Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgün kampı nedir?
Survivor All Star 2022'de ödül oyununu ve dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularınının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı'nın klasik otomobille giriş yaptığı Survivor'ın ilk bölümde, ödül oyununu ve dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı.
İlk sembol ödülünü Sude alırken, birinci eleme adayı ise Birsen Bekgöz oldu. İşte Survivor'ın yeni kuralı sürgün kampı ve ilk bölümde yaşananlar...
Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla başladı. Survivor'a girişleriyle olay yaratan Acun Ilıcalı yine geleneği bozmadı. Ilıcalı, Survivor All Star 2022 sezonuna klasik arabayla giriş yapmayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın klasik araba turuna İhsan Tarkan, Esat Yontunç ve Murat Ceylan gibi isimler de katıldı.
Survivor'da 2022 All Star sezonu tüm heyecanıyla başladı. 26 yarışmacıdan oluşan ünlüler ve gönüllüler takımı, sürprizlerle yeni sezona merhaba dediler. Klasik arabalarla oynanan ödül oyunu sonrasında iki takım, ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Survivor All Star'ın 15 Ocak 2022 tarihli ilk bölümünde dokunulmazlık oyunu iki etaptan oluşuyordu. İlk etapta kadın yarışmacılar, ikinci etapta erkek yarışmacılar parkura çıktı. Dokunulmazlık oyununda Barış'ın parkurdan düşüşü ve acı içinde kıvranması izleyen herkesi korkuttu. Oyunu bırakmak zorunda kalan Barış'a doktorlar anında müdahale etti. Sonrasında Sercan da parkurda kötü düştü. Kafasını ve belini çarpan Sercan, müdahale sonrasında oyuna kaldığı yerden devam etti.