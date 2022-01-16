Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgün kampı nedir?

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla başladı. Survivor'a girişleriyle olay yaratan Acun Ilıcalı yine geleneği bozmadı. Ilıcalı, Survivor All Star 2022 sezonuna klasik arabayla giriş yapmayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın klasik araba turuna İhsan Tarkan, Esat Yontunç ve Murat Ceylan gibi isimler de katıldı.