Survivor'da Hikmet ve Gökhan arasında tansiyon yükseldi

Dokunulmazlık oyunu sırasında; Hikmet'in takım arkadaşlarına karşı yaptığı sevinç göstergesi Gökhan'ı rahatsız ediyor. Bu konu hakkında baş başa konuşan ikiliden Hikmet, yaptığı hareket için "Döndüm takımıma böyle yaptım ve sen en öndeydin" diyor.