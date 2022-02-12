Survivor'da Hikmet ve Gökhan arasında tansiyon yükseldi
Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 21'inci yeni bölüm fragmanında; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildiği esnada gönüllüler takımı yarışmacılarından Hikmet ve Gökhan arasında tansiyon yükseldi.
Survivor All Star'da beşinci hafta heyecanı başlıyor. Son olarak ünlüler takımından Furkan Kızılay'ın veda ettiği yarışmada; haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya gelecek.
GERİLİM ARTIYOR
Adrenalinin yüksek olduğu Survivor All Star 2022'de bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde; oyun sırasında gönüllüler takımında tansiyon yükseliyor.
SEVİNİRKEN YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU
Dokunulmazlık oyunu sırasında; Hikmet'in takım arkadaşlarına karşı yaptığı sevinç göstergesi Gökhan'ı rahatsız ediyor. Bu konu hakkında baş başa konuşan ikiliden Hikmet, yaptığı hareket için "Döndüm takımıma böyle yaptım ve sen en öndeydin" diyor.
Bunun üzerine Gökhan Keser de "Hayırdır" diyor. Sözüne devam eden Hikmet Tuğsuz ise "Sen 'bana yapıyor' dedin" ifadelerini kullanıyor.
"ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞMA"
Yapılan harekete sinirlenen Gökhan ise "Hayırdır zaten" diyerek tavrını gösteriyor. Bunun üzerine Hikmet de ona "Lafım bitmedi. Böyle kibar kibar konuşarak üste çıkmaya çalışma" karşılığını veriyor.
GÖKHAN'DAN ŞAŞIRTAN SÖZLER