Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı eleme potasına aday sokmamak için nefes kesen bir performans sergiledi. Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

Doknulmazlık sembolünü Ünlüler takımı aldı

Zorlu parkurda kadınlar yarışının kazananı 8-5'lik skorla Ünlüler oldu. Erkekler mücadelesinde ise Kürşat'ın sayısı ile 8-4 yine Ünlüler kazandı. Böylece dokunulmazlık sembolü ve ödül, Ünlüler takımına gitti.

Yokluk Adası'na Yusuf Güney ve Ertuğ gitmişti

İlk dokunulmazlık oyununda Yokluk Adası'na Yusuf Güney ve Ertuğ gitmişti. Yarışmacıların Yokluk Adası'nda yapılan oyunla potadan kurtulma şansı bulunuyordu ve böylece potadan ilk çıkan Ertuğ olmuştu.

Fatih potadan kurtuldu

İkinci dokunulmazlık sonunda ise Yokluk adasına Aziz ve Fatih gitmiş; Yokluk Adası oyununda da potadan çıkan ikinci yarışmacı Fatih olmuştu. Böylece potada yer alan isimler, Yusuf Güney ve Aziz olarak belirlendi.

Eleme adayları seçildi

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının Ada Konseyi oylaması sonunda, Aleyna üçüncü gitme adayı seçildi. Performans birincisi olan Osman Can ise dördüncü adayı söyleyerek, Chaby'nin ismini verdi.

Yokluk Adası'na gittiler

Gönüllüler takımından Aleyna ve Chaby, böylece yokluk adasına giden son isimler oldu. Üçüncü Ada Konseyi ile potaya giren iki ismin ise potadan kurtulma şansı olmuyor.

Acun Ilıcalı: " Açıklayacağım bazı konular var"

Acun Ilıcalı, bir önceki konseyde "Açıklayacağım bazı konular var" diyerek ekran başındakileri ve yarışmacıları meraklandırmıştı. Ilıcalı, "Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a."

Yeni kuralı açıkladı

Ilıcalı, "Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak" şeklinde konuştu.

Survivor 2023'ün önceki yıllardan daha farklı ve zor olacağını yineleyen Ilıcalı, "Kaybeden takım üzerinde hiçbir şey olmayan adaya gidecek ve bunu her hafta yaşayacaksınız. Taban olacak sadece başka hiçbir şey kalmayacak. Elinizdeki malzemelerle ne yapabilirseniz yapacaksınız. Erzak oyunu bu sene çok kritik olacak. Yokluk adası var." diye konuştu.