Survivor'da görülmemiş ceza! İşte Yiğit Poyraz'ın cezası...

Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu açıklamalarının muhatabı olarak Poyraz'ı işaret etti.

Yaşananlar karşısında akıl tutulması yaşadığını belirtip genç yarışmacıya dönen Acun Ilıcalı, Poyraz'ın dere kenarındaki kamptan çıkıp medeniyetin olduğu bölgelere gittiğini ifade etti.

Acun Ilıcalı, "Poyraz, bir Dominik vatandaşının evine çuvalla giriyor. Yanlış anlamayın adam Dominikli. Silahlı güvenliklerle de korunan bir ev. Adam evde yokmuş. Evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda polise gidecek, polis de Poyraz’ı alacak. Neyse müdahale ettik." diye konuştu.

Cezası belli oldu

Ünlü televizyoncu "Tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. Eğer itiraf eden varsa, 'Ben de oradaydım' diyen olursa Poyraz'ın cezasını indireceğim" dedi.

Bunun üzerine Ogeday, Yasin, Furkan, Yaman ve Batuhan "Ben de vardım" dedi. Poyraz ise onların eve girmediğini, yalnızca getirdiklerinden faydalandıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı bunun üzerine Poyraz'ın cezasını 10 ödülden men olarak belirledi. Diğer yarışmacılar ise 3 ödülden men cezası aldı. Aysu ise 4 ödülden faydalanamayacak.