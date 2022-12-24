Survivor'da fenomen esintisi! Kim bu fenomenler?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında mücadele eden 6 fenomen Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023'ün geri sayım başladı. Yeni yılda ekrana gelecek olan yarışmanın merakla beklenen yarışmacıları belli olmaya başladı.
Sosyal medya hesabından kadroya dahil olan ünlü isimleri tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, bu sefer de mücadele edecek 6 sosyal medya fenomeninin ismini duyurdu.
2020 yılında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu.
Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir?
16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahip bir fenomendir. Aslen Mardin'li olan isim, İstanbul'da Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde okumaktadır. 27 yaşındaki Rende 1,75 m boyundadır.