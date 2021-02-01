Survivor'da diskalifiye şoku!

Survivor Emin Günenç, yarışmadan diskalifiye edildi. Survivor'da gözyaşları sel oldu aktı. Eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı.

Survivor son bölümde gönüllüler takımı büyük bir şok yaşadı. Doktor Metin Kuş, Survivor Emin hakkındaki raporun sonucunu açıkladı. Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi. Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı.

Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Emin, Survivor'da kalmak için çok ısrar etti.

Fakat Doktor Metin Kuş, uzman olan doktor arkadaşları ile yaptıkları incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı.

Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da, Emin'in yaşadığı sakatlığın teknik bir konu olması nedeniyle Doktor Metin Kuş tarafından bu açıklamanın yarışmacıya yapıldığını söyledi.

Emin'in dizini zorlaması durumunda ömür boyu sakat kalabileceğini ifade eden Ilıcalı şunları anlattı:

"Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık. Doktorumuz Emin'e ve gönüllülere devam edemeyeceğini açıkladı.''

''Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk ama çok ciddi toleranslarımız da var. Bir yarışmacıyı sakatlığı nedeniyle 3-4 haftaya kadar bekleyebiliyoruz.''

''Ancak Emin'in durumu çok farklı. Sağ dizinde plato kırığı var bu çok ciddi bir kırık. Doktorumuzun anlattığına göre bu kırık ilerledikçe büyür ve ömür boyu sakat kalabilir. Bunun iyileşmesi minimum 1 ay ama uzun süre sporla bir alakası olamayacak."

Öte yandan Survivor Türkiye’de ünlüler ile gönüllüler, farklı bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Avantaj oyununu kazanan ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununda seçim yapma şansını elde etti.