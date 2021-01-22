Survivor'da diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan oyuncu Cemal Hünal'ın genel sağlık durumu ile ilgili yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle adaya veda etti. Diskalifiye kararı sonrası Hünal, gözyaşlarına boğuldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal'ın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Ilıcalı yaptığı açıklamada "Ben hayatta risk alan biriyim. Ama risk almadığım nadir konulardan biri yarışmacılarımızın sağlığı" dedi.

SURVİVOR'IN DOKTORUNDA AÇIKLAMA GELDİ

Survivor doktoru Metin Kuş'un değerlendirmesine göre Cemal Hünal, Survivor'a devam edemeyecek. Yarışmaya devam etme şansı bulunmuyor.

Survivor severler ise Cemal Hünal'ın ayrılışına oldukça üzüldü.

UZUN BİR ARADAN SONRA OĞLUYLA KONUŞABİLMİŞTİ

Cemal Hünal, uzun bir aradan sonra 6 yaşındaki oğlu Doğan Atilla ile telefonla konuşmuş, "Dodom çok özledim, aslan oğlum benim" diye seslenmişti. Hünal oğlu aracılığıyla eşi Lale Hünal'a mesaj da göndermiş, "Annene söyle, çok seviyorum onu. Burada dünyanın en güzel gökyüzü var ama onsuz hiçbir şeye benzemiyor." ifadelerini kullanmıştı.