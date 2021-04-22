Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye ediliyor

Survivor 2021'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde acil durum konseyinin toplandığı görüldü. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

ACUN ILICALI AYRILIĞI AÇIKLADI

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin kullandı. Dikkat çeken bu fragman sonrası diskalifiye olan yarışmacının, geçtiğimiz günlerde burnu kırılan Merve Aydın olduğu iddia etti.

PARKURDA BURNU KIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ekrana gelen bölümde Merve Aydın, oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.