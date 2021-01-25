Survivor'da bir diskalifiye daha!

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Surivor 2021'de Cemal Hünal'ın ardından yeni bir diskalifiye şok yaşandı. Survivor Türkiye'de Ünlüler takımında yarışan Meryem sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı.

TV8'in sevilen yarışmasıüst üste diskalifiye şoku yaşanıyor. Geçen hafta Cemal Hünal, sağlık sorunlarından ötürü yarışmaya devam edemedi ve adaya veda etti. Acun Ilıcalı, önceki sezonda yarışan Meryem'in dizinin sakatlanması ve operasyon geçirecek olması nedeniyle de diskalifiye olacağını açıkladı.

"SURVİVOR'A DEVAM ETME ŞANSI YOK"

Kararın açıklanması sırasında konseyde duygusal anlar yaşanırken Acun Ilıcalı, Meryem'in uzun süredir yarışamadığını ve bu sürede yarışma doktorunun ciddi çalışma yaptığını belirtti. Meryem'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirten Ilıcalı, "Doktorumuzla bu sabah bir kez daha konuştum. Meryem'in sol dizinde problem var. Adada kalması için şartları zorladık ama doktorun raporuna göre Survivor'a devam etme şansı yok, operasyon olması gerekiyor." dedi.

"ŞAKA GİBİ"

Acun Ilıcalı'nın bu kararı duyurmasının ardından konseyde duygusal anlar yaşanırken Meryem diskalifiye kararına "Şaka gibi" tepkisini gösterdi. Meryem sözlerinin devamında iki yıl üst üste aynı talihsizliği yaşadığını belirtti.

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüten başarılı sporcu, 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye'yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve kişisel antrenörlük yapıyor.