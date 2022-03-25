Survivor'da beklenmedik veda! Acun Ilıcalı: Hepimiz için üzücü bir haberim var!

Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı. Survivor'dan kimin ayrıldığı ise merak konusu oldu.

"BU KADAR KORKAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Öte yandan Survivor yeni bölüm fragmanında; Nagihan ve Batuhan arasındaki strateji kavgası da dikkat çekiyor. Nagihan, son konseyde dokunulmaz olan ve isim söylerse Batuhan'ın adını söylemek istediğini belirtmişti. Batuhan ise bu stratejiyi kabul etmemişti. Ardından aralarında anlaşmazlık yaşayan takımdan Gizem, Adem ve Bora aday çıkmış ve veda eden isim Bora olmuştu.