Survivor'da beklenmedik veda! Acun Ilıcalı: Hepimiz için üzücü bir haberim var!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 25 Mart akşamı 59'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan yarışmada, sürpriz bir veda yaşanacak. Acun Ilıcalı, ada konseyinde; eleme dışında yarışmadan ayrılan ismi açıklayacak.
'Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak ünlüler takımından Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Tüm hızıyla devam eden Survivor'ın 25 Mart akşamı yayınlanacak 59'uncu bölümünde şaşırtan bir veda olacak.
Ünlüler ve gönüllüler, yeni bölüm fragmanında dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar ada konseyine geliyor. Ünlü sunucu burada, bir yarışmacı hakkında açıklama yapıyor.
"SURVİVOR'DA BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY"
Bir kişinin Survivor'a veda edeceğini duyuran Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" diyor.
Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı. Survivor'dan kimin ayrıldığı ise merak konusu oldu.
"BU KADAR KORKAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Öte yandan Survivor yeni bölüm fragmanında; Nagihan ve Batuhan arasındaki strateji kavgası da dikkat çekiyor. Nagihan, son konseyde dokunulmaz olan ve isim söylerse Batuhan'ın adını söylemek istediğini belirtmişti. Batuhan ise bu stratejiyi kabul etmemişti. Ardından aralarında anlaşmazlık yaşayan takımdan Gizem, Adem ve Bora aday çıkmış ve veda eden isim Bora olmuştu.
Bu konuyla ilgili adada Batuhan'la tartışan Nagihan, "Senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Seninle bir potaya çıkmak isterim" diyor. Kendisini kimseye yedirmeyeceğini söyleyen Batuhan ise "Takım olduğumuza inanmıyorum, şu an koruyacağım bir takım yok" diyerek neden adının söylenmesini istemediğine açıklık getiriyor.