Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan 4 isim bir hafta daha adada kalmak için yarıştı. Finale geri sayım başlamışken adadaki yarışmacı sayısı da azalmaya başladı.

Mavi takımdan Özgür'ün, Damla Can'ın ve Batuhan'un aday olduğu haftada kırmızı takımdan geçen yılın şampiyonu Nefise Karatay potadaydı.

Final düellosu öncesinde Batuhan ile Özgür kozlarını paylaşırken, Nefise ile Damla Can yarıştı.

Düelloda Batuhan Karacakaya, Özgür'ü 5-1'lik skorla geçmeyi başardı. Kırmızı takımın başarılı yarışmacısı Nefise ise Damla Can'ı 5-0'lık skorla geçerek ismini adaylıktan sildirmeyi başardı.

Bu durumda elenecek ismin mavi takımdan olacağı kesinlik kazanmış oldu. Final düellosunda Özgür ile Damla Can karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacıda da yorgunluk belirtileri olsa da ekran başındakiler büyük bir heyecan yaşadı. Keyifli geçen düelloyu kazanan isim 5-1'lik skorla Özgür Tetik oldu.

Böylelikle yavaş yavaş yarışmanın sonuna gelinirken güçlü bir pota olarak görülen gecenin sonucunda potadan çıkamayan ve adaya veda eden Damla Can oldu.