Survivor'a veda eden ilk isim belli oldu!

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

SMS oylamasının olmadığı elemede adaylar Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti.

İlk olarak Sercan ve Ersin karşılaştı. İkili arasındaki düello oyununu 5-0 Sercan kazandı.

Böylece Sercan elenme riskini ortadan kaldırdı ve Ersin ile Doğukan eleme düellosuna çıktılar.

Doğukan Manço veda etti

Son düelloda Ersin Korkut 5-1'lik skorla Doğukan Manço'yu saf dışı bıraktı.

Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu.

Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmışlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim." ifadelerini kullandı.