Survivor Yasin'e haciz şoku!

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Yasin Obuz haciz şoku ile sarsıldı. Astrolog ve model olan eşi Yasemin Türen'den mart ayında boşanan Yasin, mahkemenin hükmettiği nafakayı ödemeyince şirketteki hissesine haciz kondu.

Mahkeme, Yasin Obuz'un eski eşi Türen'e, 12 bin lira tedbir nafakası; 10 bini maddi, 20 bini manevi olmak üzere toplamda 42 bin lira ödemesine hükmetmişti. Yasal faizlerle beraber 63 bin 279 liraya yükselen toplam bedeli tahsil etmek için mahkemeye başvuran eski eş, Obuz'un, kurduğu şirketteki hisselerine haciz getirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Yasemin Türen, Obuz'un katıldığı yarışmalardan alacaklarına da haciz müzekkeresi gönderdi.