Survivor yarışmacılarının yaşları ve asıl meslekleri nedir?
Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en zor yarışması olan Survivor All-Star'da bu yıl yarışan isimlerin yaşlarını ve asıl mesleklerini sizler için derledik...
ALEYNA KALAYCIOĞLU
1998 yılında Bursa'da doğdu. 10 sene voleybol oynayan Aleyna, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
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AYSU KESKİN
1990 yılında Tekirdağ'da doğdu. Basketbolcu olan Aysu Keskin, guard pozisyonunda oynuyor.
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BEGÜM YÜCETAN
1988 yılında İzmir'de doğdu. Mankenlik yapan Begüm, 2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kaldı.
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BERNA CANBELDEK
1990 yılında Almanya`nın Berlin şehrinde doğdu. Dansçı kimliğiyle öne plana çıkan Berna, aynı zamanda müzikle de ilgileniyor.
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