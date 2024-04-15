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Survivor yarışmacılarının yaşları ve asıl meslekleri nedir?

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en zor yarışması olan Survivor All-Star'da bu yıl yarışan isimlerin yaşlarını ve asıl mesleklerini sizler için derledik...

ALEYNA KALAYCIOĞLU

1998 yılında Bursa'da doğdu. 10 sene voleybol oynayan Aleyna, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

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AYSU KESKİN

1990 yılında Tekirdağ'da doğdu. Basketbolcu olan Aysu Keskin, guard pozisyonunda oynuyor.

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BEGÜM YÜCETAN

1988 yılında İzmir'de doğdu. Mankenlik yapan Begüm, 2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kaldı.

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BERNA CANBELDEK

1990 yılında Almanya`nın Berlin şehrinde doğdu. Dansçı kimliğiyle öne plana çıkan Berna, aynı zamanda müzikle de ilgileniyor.

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