Survivor yarışmacısı 'kaçırıldım' dedi polis baskınına neden oldu!

TV8'in ekran klasiği haline gelen Survivor programında dün akşam görülmemiş bir olay yaşandı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV8'in Survivor çekimleri için Dominik'te yer alan ekibine Dominik polisi tarafından baskın yapıldığını duyurmuştu.

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde konuya açıklık getiren Ilıcalı, baskına Survivor yarışmacılarından Seda'nın yaptığı büyük bir hatanın neden olduğunu söyledi.

Ödül için gittiği Kolombiya'da ailesiyle görüşebilmek adına bir kadından cep telefonunu isteyen ve "kaçırıldım" diyen Seda, polis baskınına sebebiyet verdi.

Durumu Survivor konseyinde diğer yarışmacılara açıklayan Acun, olayın perde arkasında yaşananları öğrenebilmek için sözü Seda'ya verdi.

Seda, Kolombiya'da yaşanan şu şekilde aktardı;

"Ben tuvalete gidiyorum havalimanında, ondan sonra tuvaleti temizliyorlardı. Tuvaleti temizlerken kadın, benim tuvaleti kullanmama izin vermemişti. Benim aklımda gerçekten yoktu. Sonra kızla İngilizce konuştuk tuvalette, elinde telefon vardı kızın, 'babama mesaj atabilir miyim' dedim. Onun da wifisi olmadı. Sonra benim yarışmacı arkadaşlarım beni görünce ben de paniğe girdim. Söyler diye. Ben de ondan sonra panik yapıp kıza not verdim. Kızın da annesi farklı algılıyor. Turist bir kızdı. Kıza not verdim iletirse diye. Notta 'Baba ben çok mutluyum' yazıyordu. Oyun kaybediyorum ya ben sürekli, kaybettim, kaybettim, babam da beni çalıştırdı diye babamın mutlu olduğunu bilmesini istedim. Kızın annesine başka bir şey anladı. Sonra polisler falan çıkarttı beni."