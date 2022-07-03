Survivor Şampiyonları Nisa ve Ogeday aşkını ilan etti
Ogeday Girişken'in sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na düzenlediği romantik doğum günü kutlaması gündem oldu. Tekne ile denize açılan sevgililer sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmedi.
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
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Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.
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Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
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Şimdilerde Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, şampiyon olduğu akşam ilk kez sevgilisiyle bu denli samimi bir görüntü verdi.
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