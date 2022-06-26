Survivor Nagihan'ın "Babası bilerek göstermiyor" dediği kızı kocaman oldu! İşte Nagihan'ın kızı Ece Avren...
Survivor All Star 2022'de herkesi şoke eden bir veda yaşandı. Dünkü potadan çıkamayan Nagihan Karadere yarışmaya veda etti. Nagihan'in elenmesi ağızları açık bırakırken özel hayatı da merak konusu oldu. Daha önce 'Babası bilerek göstermiyor' kızı Ece Arven'in son hali herkesçe merak konusu oldu.
Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, 24 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde en az oyu alarak yarışmayı noktaladı.
Nagihan Karadere daha önce iki kez Survivor'a katılmış, Adem'e elenerek ikinciliği elde etmişti. Nagihan bir kere daha şampiyonluk hayallerine veda etti.
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Nagihan Karadere veda konuşmasında, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. Keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş...
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Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" dedi.
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Survivor All Star 2022'ye veda etmesinin ardından Nagihan Karadere'nin özel hayatı merak konusu oldu.
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