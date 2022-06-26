Survivor Nagihan'ın "Babası bilerek göstermiyor" dediği kızı kocaman oldu! İşte Nagihan'ın kızı Ece Avren...

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, 24 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde en az oyu alarak yarışmayı noktaladı.

Nagihan Karadere daha önce iki kez Survivor'a katılmış, Adem'e elenerek ikinciliği elde etmişti. Nagihan bir kere daha şampiyonluk hayallerine veda etti.